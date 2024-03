EU:Die Bauern wehren sich zu Recht gegen Importe aus der Ukraine

Kommentar von Josef Kelnberger

Nein, die europäischen Bauern sind keine Verräter an der Sache der Ukraine. Sie stoßen dem von Russland überfallenen Land nicht das Messer in den Rücken, wenn sie sich gegen die ukrainische Konkurrenz wehren. Ihr Zorn mag übertrieben wirken, und vermutlich ist dieser Zorn auch kalkuliert, weil die Landwirte und ihre Lobby gemerkt haben, wie erpressbar die EU so kurz vor der Europawahl geworden ist. Geradezu hasenfüßig wurden zuletzt ja die Ökoregeln für die Bauern aufgeweicht. Aber in der Sache kann man sie verstehen.