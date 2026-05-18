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MeinungKriegDie Ukraine darf in Russland angreifen – aber keine Zivilisten

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Kommentar von Sebastian Gierke

Lesezeit: 2 Min.

Panne oder Absicht? Die Fassade eines Wohnhauses nordwestlich von Moskau, nach einem ukrainischen Drohnenangriff am Sonntag.
Panne oder Absicht? Die Fassade eines Wohnhauses nordwestlich von Moskau, nach einem ukrainischen Drohnenangriff am Sonntag. Stringer/REUTERS

Sind Hunderte Drohnen im Moskauer Himmel eine legitime Antwort auf russische Angriffe? Das hängt davon ab, was der Zweck und die Ziele dieses Einsatzes waren. Denn es wurden auch wieder Wohnhäuser getroffen.

Ein angsterfüllter Schrei entfährt der Frau, als die ukrainische Drohne einschlägt. Sie filmt aus einiger Entfernung, wie das Geschoss an der Fassade eines Wohngebäudes in Khimki, nordwestlich von Moskau, explodiert. Drei Menschen seien bei den ukrainischen Angriffen vom Sonntag in der Region Moskau ums Leben gekommen, behaupten die russischen Behörden. Mindestens zwei Wohnhäuser wurden tatsächlich getroffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, landesweit seien 556 Drohnen abgeschossen worden.

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