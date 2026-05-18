Ein angsterfüllter Schrei entfährt der Frau, als die ukrainische Drohne einschlägt. Sie filmt aus einiger Entfernung, wie das Geschoss an der Fassade eines Wohngebäudes in Khimki, nordwestlich von Moskau, explodiert. Drei Menschen seien bei den ukrainischen Angriffen vom Sonntag in der Region Moskau ums Leben gekommen, behaupten die russischen Behörden. Mindestens zwei Wohnhäuser wurden tatsächlich getroffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, landesweit seien 556 Drohnen abgeschossen worden.