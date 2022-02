Der ukrainische Präsident hat in der Nacht des Angriffs die vielleicht beste Rede seines Lebens gehalten. Aber es ist Wladimir Putin, der auf die bange Frage, ob es eine freie, selbstbestimmte Ukraine geben kann, jetzt die Antwort gibt.

Kommentar von Cathrin Kahlweit

Die Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in der Nacht des Angriffs war vielleicht die beste seines Lebens. Vielleicht war es auch die letzte als Staatsoberhaupt in einem Land, das in ein paar Wochen nur noch als russisches Protektorat existiert. Er klang emotional, verzweifelt. Seine Kernbotschaft: "Wenn ihr angreift, dann werdet ihr unsere Gesichter sehen, nicht unsere Rücken!"