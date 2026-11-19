Kiew freut sich darüber, das für Russlands Krieg so wichtige Bauwerk in Teilen zerstört zu haben. Und erlaubt sich auch etwas Häme. Doch Fakt ist auch: Dem Land steht ein überaus harter Winter bevor.

Der ukrainische Generalstab ist nicht für süffisante Mitteilungen bekannt. Aber nachdem dessen Streitkräfte die Kertsch-Brücke auf die Krim in Teilen zerstört und mit einem weiteren Angriff die parallel verlaufende Eisenbahnstrecke stillgelegt haben, beglückwünschte der Generalstab: Portugal. „Die Streitkräfte der Ukraine gratulieren der Vasco-da-Gama-Brücke (Lissabon) zum Titel der längsten Brücke in Europa!“ Die Lissaboner Brücke ist gut 17 Kilometer lang, zuvor hielt die Kertsch-Brücke mit 19 Kilometern den Rekord.