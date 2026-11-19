Der ukrainische Generalstab ist nicht für süffisante Mitteilungen bekannt. Aber nachdem dessen Streitkräfte die Kertsch-Brücke auf die Krim in Teilen zerstört und mit einem weiteren Angriff die parallel verlaufende Eisenbahnstrecke stillgelegt haben, beglückwünschte der Generalstab: Portugal. „Die Streitkräfte der Ukraine gratulieren der Vasco-da-Gama-Brücke (Lissabon) zum Titel der längsten Brücke in Europa!“ Die Lissaboner Brücke ist gut 17 Kilometer lang, zuvor hielt die Kertsch-Brücke mit 19 Kilometern den Rekord.
MeinungAngriffe auf Krim-BrückeDieser Erfolg sei der Ukraine gegönnt. Aber entschieden ist damit nichts
Kommentar von Florian Hassel
Kiew freut sich darüber, das für Russlands Krieg so wichtige Bauwerk in Teilen zerstört zu haben. Und erlaubt sich auch etwas Häme. Doch Fakt ist auch: Dem Land steht ein überaus harter Winter bevor.
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