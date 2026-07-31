Alle europäischen Mitglieder unterzeichnen eine Forderung gegen Infantinos Pläne, ohne sich gegeneinander ausspielen zu lassen. Davon könnte die Politik sich inspirieren lassen.

Ja, ja, schon klar: Gianni Infantino ist nicht Donald Trump. Der Präsident des Weltfußballverbands Fifa ist nicht der Präsident der Weltmacht Amerika. Fußball, ein beliebter Sport und ein einträgliches Geschäft, ist etwas anderes als Sicherheits- oder Handelspolitik, bei der es um Leib und Leben von Millionen Menschen oder das Schicksal ganzer Volkswirtschaften geht. Und schließlich: Der europäische Fußballverband Uefa, eine Funktionärsveranstaltung, ist nicht die Europäische Union, ein Zusammenschluss von Demokratien.