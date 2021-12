Apps wie der Fahrdienst Uber und der Lieferdienst Gorillas sind so praktisch. Und so unheimlich günstig - für den Verbraucher. Den wahren Preis bezahlen Millionen "selbständige" Fahrer. Höchste Zeit, dass die EU das Problem angeht.

Kommentar von Simon Groß

Es gibt ein neues Prekariat. Dessen Angehörige stehen nicht mehr mit verrußten Händen in Backsteinfabriken in Manchester. Nein, sie huschen in den großen Städten dieser Welt an einem vorbei. Auf dem Fahrrad oder im Auto. Sie putzen, pflegen, liefern Lebensmittel oder fahren Taxi. Für alle möglichen Dienstleistungen gibt es mittlerweile eine entsprechende App. Programmiert werden sie von Tech-Firmen, mit cool klingenden Namen. Uber, Helpling, Deliveroo. Ein Riesengeschäft. Ihr Umsatz lag zuletzt bei 20 Milliarden Euro, allein in Europa.

Doch die Menschen, die für sie arbeiten, können sich davon nichts kaufen. Häufig arbeiten sie als sogenannte Soloselbständige, obwohl sie vom Dasein eines echten Selbständigen soweit entfernt sind wie, nun ja, ein von einer App angeleiteter Taxifahrer. Es ist deshalb höchste Zeit, dass die EU nun mit einem Gesetz die Konzerne dazu bringen will, ihre Arbeiter auch als solche anzustellen.

Die Tech-Firmen verdrängen analoge Firmen - und damit auch bessere Jobs

Denn die Internetfirmen dringen in immer mehr Lebensbereiche vor. Sie verdrängen analoge Unternehmen und damit oft auch bessere Jobs. Was diese Firmen so erfolgreich macht, ist ihre Eigenschaft als Plattform aufzutreten. Statt selbst ein Produkt oder eine Dienstleistung anzubieten, liefern sie die Infrastruktur, auf der sich Anbieter und Kunden treffen können, und für deren Nutzung sie sich bezahlen lassen. Für Kunden ist das oft unwiderstehlich: Die Konzerne machen vieles einfacher und billiger. Aber für eine immer größere Zahl von Menschen ist es ein Problem, denn sie hängen von dem Einkommen aus diesen Jobs ab. Europaweit arbeiten mittlerweile bis zu 4,1 Millionen Menschen als Soloselbständige für die Plattformen.

Für sie bedeuten die Geschäftsmodelle enormen Leistungsdruck, weil die Arbeiter in direkter Konkurrenz zueinander um die Aufträge buhlen. Zudem haben sie kaum soziale Absicherung, dafür aber ein hohes Maß an Unsicherheit bei gleichzeitig allumfassender Kontrolle. Denn den Algorithmen aus dem Silicon Valley entgeht nichts. Genauso wie den Bewertungssystemen, die an die dystopische Netflix-Serie Black Mirror erinnern. Ein schlechtes Urteil kann für einen Uber-Fahrer sehr gefährlich werden, das wissen auch die Kunden, also immer schön freundlich sein und lächeln, egal wie die sich aufführen. Bezahlt wird ohnehin nach Leistung, nicht nach Stunden. Gewerkschaften und Betriebsräte sind den Arbeitern oft ebenso fremd, wie die Unternehmen, für die sie da eigentlich arbeiten und deren Zentralen nicht selten im weit entfernten, sonnigen Kalifornien sitzen.

Gorillas schmiss seine streikenden Fahrer einfach raus

Wie groß ihre Macht ist, haben die Plattformen dort unlängst bewiesen. Eigentlich sollte - ganz ähnlich wie nun in der EU - ein Gesetz im US-Bundesstaat die Konzerne dazu verpflichten, ihre Arbeiter anzustellen. Doch daraus wurde erst einmal nichts. Nachdem die Plattformen damit gedroht hatten, sich zurückzuziehen, kippten die Kalifornier die Regelung per Referendum. Dass mit einem Angestelltenverhältnis die Probleme für das Online-Prekariat nicht unbedingt verschwinden, das hat der Lieferdienst Gorillas in den vergangenen Monaten in Deutschland veranschaulicht. Fahrer, die wegen fragwürdigen Arbeitsbedingungen streikten, schmiss das Unternehmen kurzerhand raus. Immerhin hebt das Unternehmen nun den Stundenlohn seiner Fahrer auf zwölf Euro an und nimmt damit den geplanten Mindestlohn vorweg. Doch die Gründung eines Betriebsrats versuchte Gorillas bis zuletzt erbittert zu verhindern.

Aber so funktioniert die Masche der Tech-Firmen. Nach außen sind sie hippes Lifestyle-Produkt - und im Inneren werden Menschen nach Kräften ausgebeutet.