Katrin Göring-Eckardt haut einen Tweet zur Hautfarbe der Nationalspieler raus, der den erwartbaren Shitstorm nach sich zieht. Offenbar herrscht auch 2024 eine Unbedarftheit im Umgang mit sozialen Medien, gepaart mit einem ausgeprägten Mangel an Impulskontrolle.

Kommentar von Katharina Riehl

Seit 26 Jahren ist die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt Mitglied des Bundestages, sie ist die Vizepräsidentin des Parlaments und, das kann man sicher so sagen, eine der erfahrensten Politikerinnen dieses Landes. Und dann haut sie am Mittwochabend nach dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn einen Tweet raus, der exakt den Shitstorm nach sich zieht, den jeder halbwegs netzerfahrene Mensch bereits vor dem Abschicken genau so hätte voraussagen können. Sie schrieb: „Diese Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler.“