Kommentar von Andrian Kreye

Sollte es Elon Musk gelingen, aus seinem Kaufvertrag für den Kurznachrichtendienst Twitter auszusteigen, wäre das eine Katastrophe für den Technologie-Aktienmarkt. Der ist sowieso schon angeschlagen, was vermutlich einer der Gründe dafür ist, dass Musk keine 44 Milliarden US-Dollar mehr für einen Kurznachrichtendienst bezahlen will, der seit der Verkündung des Deals im Mai rund 40 Prozent an Wert verloren hat. Genaues weiß man nicht. Elon Musks Kommunikation ist so wirr, dass die Welt nur spekulieren kann.