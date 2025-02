Vielleicht, wer weiß das schon, hat der amtierende Kanzler im tiefsten Inneren selbst nicht mehr daran geglaubt, dass er diesen Satz noch mal hört: Scholz hat gewonnen. Das aber ist das erstaunliche Ergebnis von 90 Minuten, in denen die Zuschauerinnen und Zuschauer die meiste Zeit wenig Erstaunliches gehört haben. Dass Scholz aus dem TV-Duell als knapper Sieger hervorgehen konnte, hat er allerdings in erster Linie der wenig schmeichelhaften Tatsache zu verdanken, dass die Menschen ziemlich wenig von ihm erwartet haben. Scholz ist als Kanzler einer kolossal unpopulären und schließlich gescheiterten Koalition der Underdog in dieser Kampagne.