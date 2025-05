Man sollte viel öfter den Turbo einschalten, wie es die scheidende SPD-Vorsitzende Saskia Esken gerade für den Wohnungsbau gefordert hat. Denn mit einem Turbo, auch Turbolader genannt, kommen die Dinge schneller in Gang, er nutzt ansonsten sinnlos verpuffende Energie für mehr Leistung. Jedenfalls dann, wenn man die Sache rein technisch betrachtet. Beim Automotor, wo der Turbo vor fast 100 Jahren erstmals seinen Einsatz fand, nutzt er die Energie der Abgase, die aus dem Motor austreten, zur Leistungssteigerung. Die heißen Abgase treiben eine Turbine an, welche wiederum einen Verdichter in Gang setzt, der die Abgase komprimiert und dann in den Zylinder weiterleitet. Dadurch steht für die Verbrennung des Kraftstoffs mehr Sauerstoff zur Verfügung. Der Effekt ist enorm: Je nach Bauart kann ein Turbolader zu einer Leistungssteigerung des Motors um 30 bis 50 Prozent führen, aus 100 PS können also 150 PS werden. Bei gleicher Leistung verbraucht ein Turbomotor deshalb weniger Kraftstoff als ein gewöhnlicher Motor. Mehr Leistung, weniger Kosten, weniger Verschwendung – das klingt in jedem Fall vernünftig, auch im Wohnungsbau. Man muss nur noch die richtige Technologie entwickeln, damit es auch dort funktioniert.