Erdoğans Wahlplakate in Deutschland - das ist doch absurd

Wahl in der Türkei

Viele der in Deutschland lebenden Türken sind überaus empfänglich für die Botschaften von Präsident Recep Tayyip Erdoğan.

Die Stadt Nürnberg lässt Wahlwerbung für den türkischen Präsidenten zu. Angeblich könne sie gar nicht anders, sagt sie und beruft sich auf das Grundgesetz. So verquer diese Argumentation ist, das eigentliche Problem liegt viel tiefer.

Kommentar von Gökalp Babayiğit

Für Recep Tayyip Erdoğan wird es diesmal eng - enger als in den vergangenen 20 Jahren, die sich der türkische Politiker schon an der Macht hält. Glaubt man der überwiegenden Mehrheit der Umfragen, könnte er die Wahl am 14. Mai tatsächlich verlieren. Fast alle Auguren sehen seinen Widersacher Kemal Kılıçdaroğlu von der CHP ein paar Prozentpunkte vorne. Deshalb geht es für Erdoğan dieses Mal um jede Stimme - womit man schon bei der fränkischen Metropole wäre.