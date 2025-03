Ein Machthaber, der seinen Herausforderer wenige Tage vor der Nominierung festnehmen und ihm von einer willfährigen Justiz einen Strauß fadenscheiniger Vorwürfe anhängen lässt, muss ziemlich nervös sein. Der türkische Staatschef Recep Tayyp Erdoğan fürchtet den populären Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoğlu offenbar so sehr, dass er landesweite Massendemonstrationen lieber in Kauf nimmt, als einen fairen Wettkampf an der Wahlurne zu riskieren. Was das heißt, ist sonnenklar: Erdoğan bewertet seine Siegeschancen in einem halbwegs sauberen Wahlkampf um die Präsidentschaft als mau.