Bis zu 2352 Jahre Haft für Ekrem İmamoğlu, so hat es die Istanbuler Staatsanwalt gefordert. Dieser Präsident möchte sich von niemandem mehr herausfordern lassen.

Es ist, als wäre wieder März. An diesem verregneten Dienstag in Istanbul teilt die Staatsanwaltschaft der Öffentlichkeit die Zahl der Jahre mit, die Ekrem İmamoğlu aus ihrer Sicht im Gefängnis verbringen soll. Eine Zahl, für die man länger nach einem passenden Adjektiv suchen müsste: Ist sie monströs? Ist sie martialisch? Ist sie nichts anderes als absurd?