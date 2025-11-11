Zum Hauptinhalt springen

MeinungTürkei:Diese Anklage sagt: Erdoğans Rivale kommt nicht frei, solange Erdoğan lebt

Kommentar von Raphael Geiger

Noch protestieren sie für ihren Mann, den abgesetzten Oberbürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu.
Noch protestieren sie für ihren Mann, den abgesetzten Oberbürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu. (Foto: Umit Bektas/Reuters)

Bis zu 2352 Jahre Haft für Ekrem İmamoğlu,  so hat es die Istanbuler Staatsanwalt gefordert. Dieser Präsident möchte sich von niemandem mehr herausfordern lassen.

Es ist, als wäre wieder März. An diesem verregneten Dienstag in Istanbul teilt die Staatsanwaltschaft der Öffentlichkeit die Zahl der Jahre mit, die Ekrem İmamoğlu aus ihrer Sicht im Gefängnis verbringen soll. Eine Zahl, für die man länger nach einem passenden Adjektiv suchen müsste: Ist sie monströs? Ist sie martialisch? Ist sie nichts anderes als absurd?

