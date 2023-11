Kommentar von Stefan Kornelius

Außenpolitische Streitigkeiten werden in Deutschland gerne mit zu viel Emotion und zu wenig Kalkül ausgetragen. Der moralische Hochsitz ist eben so leicht erklommen. Dabei lassen sich Gegenspieler in der Weltpolitik in der Regel weniger von Belehrungssätzen und dem Zeigefinger beeindrucken als von der Kraft echter Macht. Im Staatengeschäft tut man Dinge, weil man sie tun muss - nicht weil man sie tun mag.