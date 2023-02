Erdoğan reagiert dünnhäutig auf die Kritik an seinem Krisenmanagement. Man kann es dem Präsidenten kaum verdenken, denn er weiß aus eigener Erfahrung, welche Folgen so ein schweres Beben haben kann.

Kommentar von Raphael Geiger

Als die Erde in der Türkei das letzte Mal so verheerend gebebt hat, im August 1999, war Recep Tayyip Erdoğan erst seit drei Wochen ein freier Mann. Vier Monate hatte er im Gefängnis verbracht, weil er in einer Rede aus einem Gedicht zitiert hatte. Darin waren Worte gefallen wie: Moscheen sind unsere Kasernen, Minarette unsere Bajonette, Gläubige unsere Soldaten. Ein Gericht verurteilte Erdoğan, damals Oberbürgermeister von Istanbul, zu Haft und Politikverbot. Eskortiert von Tausenden Anhängern fuhr er ins Gefängnis, wie ein Märtyrer.