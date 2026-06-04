Wer es mit diesem Verein hat, der kennt wenig Triumphe und viele Tiefschläge. Aber nun hat der Investor Hasan Ismaik, der schon lange keine Hoffnung mehr war, allen den tiefsten Tiefschlag versetzt.

Es grenzt an Sadismus: Fast auf den Tag genau 60 Jahre, nachdem der TSV 1860 München die Meisterschale geholt hatte, ließ Hasan Ismaik seinen Verein ins Bodenlose stürzen. Der jordanische Investor verweigerte den Sechzgern erst die notwendigen 2,7 Millionen Euro für die Drittliga-Lizenz und postete danach „Sad day“. Nun ist die Geschichte der Löwen arm an Triumphen und reich an Tiefschlägen, doch so trist wie jetzt war die Lage noch nie. „Einmal Löwe, immer Löwe“ – das klingt nach ewiger Pein.