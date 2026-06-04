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MeinungFans von 1860 MünchenEinmal Pein, immer Pein

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Kommentar von Sebastian Beck

Lesezeit: 1 Min.

Künftig weht sie nicht einmal mehr in der dritten Liga, die Fahne des Turn- und Sportvereins München von 1860.
Künftig weht sie nicht einmal mehr in der dritten Liga, die Fahne des Turn- und Sportvereins München von 1860. Angelika Warmuth/dpa

Wer es mit diesem Verein hat, der kennt wenig Triumphe und viele Tiefschläge. Aber nun hat der Investor Hasan Ismaik, der schon lange keine Hoffnung mehr war, allen den tiefsten Tiefschlag versetzt.

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Es grenzt an Sadismus: Fast auf den Tag genau 60 Jahre, nachdem der TSV 1860 München die Meisterschale geholt hatte, ließ Hasan Ismaik seinen Verein ins Bodenlose stürzen. Der jordanische Investor verweigerte den Sechzgern erst die notwendigen 2,7 Millionen Euro für die Drittliga-Lizenz und postete danach „Sad day“. Nun ist die Geschichte der Löwen arm an Triumphen und reich an Tiefschlägen, doch so trist wie jetzt war die Lage noch nie. „Einmal Löwe, immer Löwe“ – das klingt nach ewiger Pein.

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Weil eine vom e.V. vorbereitete Vertragsversion von Hasan Ismaik nicht angenommen wird, fehlen dem TSV 1860 München am Stichtag 2,7 Millionen Euro für die Drittliga-Lizenz. Der Investor bestätigt es per Whatsapp.

SZ PlusVon Christoph Leischwitz, Markus Schäflein und Philipp Schneider

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