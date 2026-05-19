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MeinungMünchenOhne Hurensöhne kommen sie nicht aus

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Kommentar von Detlef Esslinger

Lesezeit: 1 Min.

So sind sie, die Fußballfans – in diesem Fall die vom TSV 1860 München, am Sonntag auf dem Münchner Marienplatz.
So sind sie, die Fußballfans – in diesem Fall die vom TSV 1860 München, am Sonntag auf dem Münchner Marienplatz. BR/Screenshot SZ

Tritt der Mensch als Fußballfan auf, lässt er jede Bildung fahren. Die Anhänger des TSV von 1860 werden jedenfalls kaum an Schiller gedacht haben, als sie sich am Sonntag der Meisterfeier des FC Bayern bemächtigten.

Da dies eine Familienzeitung ist, haben Teile der Redaktion nach wie vor Skrupel, den Ausdruck wiederzugeben, mit dem Anhänger des TSV 1860 München am Sonntag ihre Lieblingsfeinde während derer Meisterfeier auf dem Marienplatz bedacht haben. Von einem „beleidigenden Banner“ schreiben die Kollegen, die deutlich vornehmer sind als dieser Autor, dem auch eine Andeutung wie „H-Wort“ keineswegs genügen würde: „Hurensöhne“ haben sie aufs Banner gesetzt, und Hurensöhne sind durch nichts zu ersetzen, jedenfalls nicht vom Vokabular her.

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