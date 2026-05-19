Da dies eine Familienzeitung ist, haben Teile der Redaktion nach wie vor Skrupel, den Ausdruck wiederzugeben, mit dem Anhänger des TSV 1860 München am Sonntag ihre Lieblingsfeinde während derer Meisterfeier auf dem Marienplatz bedacht haben. Von einem „beleidigenden Banner“ schreiben die Kollegen, die deutlich vornehmer sind als dieser Autor, dem auch eine Andeutung wie „H-Wort“ keineswegs genügen würde: „Hurensöhne“ haben sie aufs Banner gesetzt, und Hurensöhne sind durch nichts zu ersetzen, jedenfalls nicht vom Vokabular her.