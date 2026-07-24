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MeinungHandelspolitikTrumps Entscheidung für neue Strafzölle ist hirnrissig. Aber was soll’s

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Kommentar von Hubert Wetzel

Lesezeit: 2 Min.

Donald Trump verhängt Zölle gegen die EU – angeblich würden die Staaten nicht genug gegen Zwangsarbeit tun.
Donald Trump verhängt Zölle gegen die EU – angeblich würden die Staaten nicht genug gegen Zwangsarbeit tun. Julia Demaree Nikhinson/AP Photo

Von Zwangsarbeit ist das Leben von Arbeitnehmern in der EU so weit weg wie die Venus vom Jupiter. Aber der US-Präsident tut eben absurde Dinge. Europäische Exporte nach Amerika könnten jetzt sogar billiger werden.

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Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Strafzölle gegen die EU zu verhängen, weil in Europa angeblich Zwangsarbeit verbreitet sei, ist auf den ersten Blick natürlich vollkommen absurd. Auf den zweiten Blick ist sie bizarr. Auf den dritten, vierten und fünften Blick ist sie lächerlich, grotesk und – so ein vom Duden amtlich zugelassenes Synonym – hirnrissig.

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