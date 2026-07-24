Von Zwangsarbeit ist das Leben von Arbeitnehmern in der EU so weit weg wie die Venus vom Jupiter. Aber der US-Präsident tut eben absurde Dinge. Europäische Exporte nach Amerika könnten jetzt sogar billiger werden.

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Strafzölle gegen die EU zu verhängen, weil in Europa angeblich Zwangsarbeit verbreitet sei, ist auf den ersten Blick natürlich vollkommen absurd. Auf den zweiten Blick ist sie bizarr. Auf den dritten, vierten und fünften Blick ist sie lächerlich, grotesk und – so ein vom Duden amtlich zugelassenes Synonym – hirnrissig.