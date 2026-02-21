Das Wort „Zoll“, sagte Donald Trump kürzlich, „ist mein Lieblingswort im gesamten Wörterbuch“. Zölle sind für ihn ein Machtmittel, um die Welt zu gestalten, weit über die Handelspolitik hinaus: Mal bestraft er jene, die ihm nicht genug entgegenkommen, im Falle Grönlands hat er sogar versucht, mithilfe von Zolldrohungen Land zu erobern. In seinem andauernden Handelskrieg klingt Trump wie jemand, der Revanche nimmt, nachdem er immer nur ausgenutzt wurde. „Tag der Befreiung“ nannte er seinen Zollverkündungstag, als habe er einen Besatzer davongejagt.