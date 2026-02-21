Zum Hauptinhalt springen

MeinungHandelspolitikEs gibt noch Richter in Washington – aber Trump ist es egal

Nicolas Richter

Von Nicolas Richter

Präsident Donald Trump trifft im James Brady Press Briefing Room des Weißen Hauses ein.
Präsident Donald Trump trifft im James Brady Press Briefing Room des Weißen Hauses ein. (Foto: Alex Brandon/Alex Brandon/AP/dpa)

Der Supreme Court setzt dem US-Präsidenten endlich Grenzen und wird damit seiner Verantwortung für die Gewaltenteilung gerecht. Das bedeutet allerdings nicht, dass Amerikas Handelskrieg vorbei ist.

Das Wort „Zoll“, sagte Donald Trump kürzlich, „ist mein Lieblingswort im gesamten Wörterbuch“. Zölle sind für ihn ein Machtmittel, um die Welt zu gestalten, weit über die Handelspolitik hinaus: Mal bestraft er jene, die ihm nicht genug entgegenkommen, im Falle Grönlands hat er sogar versucht, mithilfe von Zolldrohungen Land zu erobern. In seinem andauernden Handelskrieg klingt Trump wie jemand, der Revanche nimmt, nachdem er immer nur ausgenutzt wurde. „Tag der Befreiung“ nannte er seinen Zollverkündungstag, als habe er einen Besatzer davongejagt.

