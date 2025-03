Der US-Präsident versprach, die Inflation zu bekämpfen – vor allem dafür wurde er gewählt. Doch das, was er nun tut, nutzt diesem Ziel nicht im Geringsten. Ganz im Gegenteil.

It’s the economy, stupid! Der Spruch prägte den Wahlkampf von Bill Clinton im Jahr 1992 und wird seitdem bei so vielen Wahlen hervorgeholt, dass er schon ein bisschen abgehangen wirkt. Richtig ist er trotzdem. Er erklärt, warum Donald Trump jetzt im Weißen Haus sitzt und nicht Kamala Harris: Die meisten Menschen in den USA trauten Trump eher zu, ihnen mehr Geld ins Portemonnaie zu verschaffen und die schmerzhafte Inflation zu bekämpfen.