Es ist ein Irrglaube, dass es auf schlechte Politik stets eine gute Antwort gäbe. Manchmal gibt es auf schlechte Politik einfach nur schlechte Antworten. Wie die Europäische Union nun reagiert auf die vom amerikanischen Präsidenten verhängten Zölle, ist solch eine schlechte Antwort. Zuallererst macht hier natürlich Donald Trump schlechte Politik, indem er Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahlimporte verhängt. Man kann es nicht oft genug schreiben: Wer den Handel teurer macht, schadet damit immer beiden Handelspartnern. Das gilt sogar, wenn nur einer Zölle erhebt und der andere nichts tut. Das eine Land kann weniger verkaufen. Und bei den anderen, den Zoll-Verhängern, werden die mit Zöllen belegten Produkte teurer. Die in den USA so gefürchtete Inflation wird zumindest kurzfristig befeuert. Und wenn die andere Seite dann zurückschlägt, dann wird es nur noch schlimmer – für beide.