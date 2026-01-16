Es ist schon erstaunlich, wie rasch sich Menschen an Gegebenheiten gewöhnen, die vor nicht allzu langer Zeit als undenkbar galten. Besonders begabt sind in dieser Hinsicht jene Zeitgenossen, die im größeren Stil an der Börse handeln. Die sogenannten Märkte, also Hedgefonds-Manager und andere Großinvestoren, haben sich mittlerweile ganz gut darauf eingestellt, dass die größte Volkswirtschaft der Welt von einem Präsidenten regiert wird, der mit seinem imperialistischen Gehabe ein Ausmaß an Unsicherheit verursacht, das die Weltwirtschaft erschüttert.