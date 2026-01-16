Es ist schon erstaunlich, wie rasch sich Menschen an Gegebenheiten gewöhnen, die vor nicht allzu langer Zeit als undenkbar galten. Besonders begabt sind in dieser Hinsicht jene Zeitgenossen, die im größeren Stil an der Börse handeln. Die sogenannten Märkte, also Hedgefonds-Manager und andere Großinvestoren, haben sich mittlerweile ganz gut darauf eingestellt, dass die größte Volkswirtschaft der Welt von einem Präsidenten regiert wird, der mit seinem imperialistischen Gehabe ein Ausmaß an Unsicherheit verursacht, das die Weltwirtschaft erschüttert.
MeinungVenezuela, Iran, GrönlandTrump wühlt die Weltwirtschaft so sehr auf, dass es gefährlich werden kann
Kommentar von Alexander Mühlauer
Lesezeit: 2 Min.
Der US-Präsident verursacht mit seinem imperialistischen Gehabe globale Unsicherheit. Daran haben sich die Märkte gewöhnt. Und doch gibt es starke Signale, die zeigen, wie riskant sein Kurs ist.
