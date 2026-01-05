Nicolás Maduro muss sich jetzt in New York vor Gericht verantworten. Damit hat er gleich zwei Vorteile gegenüber seinen Landsleuten in Venezuela: Der Ex-Präsident hat Anspruch auf einen Anwalt und – so sieht es zumindest erst einmal aus – die Chance auf ein faires Verfahren. Für die Menschen in Venezuela gilt das nicht. Nach allem, was die vergangenen Tage gezeigt haben, haben sie schon jetzt auf ganzer Linie verloren. Jemanden, der sie davor bewahren könnte oder gar ein faires Verfahren – für die Venezolaner gibt es das nicht. Sie sind einmal mehr zum Spielball eines Potentaten geworden.