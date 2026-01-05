Nicolás Maduro muss sich jetzt in New York vor Gericht verantworten. Damit hat er gleich zwei Vorteile gegenüber seinen Landsleuten in Venezuela: Der Ex-Präsident hat Anspruch auf einen Anwalt und – so sieht es zumindest erst einmal aus – die Chance auf ein faires Verfahren. Für die Menschen in Venezuela gilt das nicht. Nach allem, was die vergangenen Tage gezeigt haben, haben sie schon jetzt auf ganzer Linie verloren. Jemanden, der sie davor bewahren könnte oder gar ein faires Verfahren – für die Venezolaner gibt es das nicht. Sie sind einmal mehr zum Spielball eines Potentaten geworden.
MeinungSüdamerikaTrump – Venezuelas neuer Potentat
Jan Heidtmann, Bogota
Lesezeit: 2 Min.
Die größten Verlierer der Attacke auf Caracas sind die Menschen in Venezuela. Die USA können das Land jetzt nach Gutdünken ausbeuten, während das alte Regime Maduros für Ruhe sorgt.
Venezuela:Maduro plädiert auf „nicht schuldig“
Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro sagt bei seinem ersten Termin vor Gericht in New York, er sei entführt worden. Sein Anwalt will die Umstände der Gefangennahme thematisieren.
Lesen Sie mehr zum Thema