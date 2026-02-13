Donald Trump ist besessen von der Vergangenheit. Von Zeiten, in denen das Morgen nicht zählte, weil sich um Klima und Umwelt niemand groß scherte. In denen in Detroit die Schlote rauchten, meterlange Schlitten über die Highways rollten, ganze Berge für die Kohle abgetragen wurden und keiner der unangenehmen Frage nachging, ob so ein Lebensstil womöglich ein dickes Ende haben könnte. Und wenn schon nicht für diejenigen, die ihn führten, dann vielleicht für deren Kinder und Kindeskinder. Trump sehnt sich nach dieser Vergangenheit, sie steckt auch im „again“ seines Maga-Slogans „Make America great again“. Erreichen wird er das Gegenteil.