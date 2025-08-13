Russland : Good Bye, Lenin?

Dass Putin eher was für Stalin übrighat, ist kein Geheimnis. Aber die Russen stehen jetzt Schlange, um Lenins Leiche zu sehen. Sein Mausoleum soll renoviert werden. Und es gibt die Befürchtung, das könnte nur ein Vorwand sein, um ihn für immer zu begraben.