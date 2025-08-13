Als Donald Trump vor knapp zwei Wochen drohte, Atom-U-Boote Richtung Russland zu schicken, war die russische Presse voll davon. Man spielte das runter, machte sich lustig. Ein kremlnaher Militärexperte deutete die Drohung sogar als Hinweis darauf, dass Trump wohl bald Putin mal persönlich treffen wolle. Das klang sehr weit hergeholt, vor knapp zwei Wochen.
MeinungWladimir Putin:Das Treffen mit Trump ist ein Glücksfall für ihn
Kommentar von Silke Bigalke
Lesezeit: 2 Min.
Kurzfristig ist der russische Präsident flexibel, langfristig nicht. Und in Alaska hat er den amerikanischen Kollegen exklusiv für sich, ohne lästige Europäer.
Russland:Good Bye, Lenin?
Dass Putin eher was für Stalin übrighat, ist kein Geheimnis. Aber die Russen stehen jetzt Schlange, um Lenins Leiche zu sehen. Sein Mausoleum soll renoviert werden. Und es gibt die Befürchtung, das könnte nur ein Vorwand sein, um ihn für immer zu begraben.
