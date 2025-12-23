Als die HMS Dreadnought im Jahr 1906 in Portsmouth zu Wasser gelassen wurde, war es der Startschuss für ein Wettrüsten, das einer der Auslöser des Ersten Weltkriegs wurde. Wilhelm II., als deutscher Kaiser der Herrscher einer europäischen Landmacht, wollte den Briten die Seeherrschaft streitig machen. Er begann ebenfalls mit dem Bau gigantischer Schlachtschiffe. Sie trugen wie die britischen bis zu einem Dutzend gewaltiger Geschütze und lösten als „Dreadnoughts“ und „Super-Dreadnoughts“ einen enthemmten Flotten-Wettstreit aus zwischen Großbritannien und Deutschland.