Wenn man Donald Trump glaubt, dann hat er gerade mit eiserner Faust und chirurgischer Präzision die Welt sicherer gemacht. Am Samstag flogen die Tarnkappenbomber der U.S. Air Force über Irans Berge und lenkten tonnenschwere, bunkerbrechende Bomben in unterirdische Atomanlagen. Diese Operation „Midnight Hammer“, so wurde der Angriff genannt, dürfte nicht nur den Nahen Osten prägen, sondern auch Trumps ohnehin turbulente Präsidentschaft.