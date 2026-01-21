Das Weltwirtschaftsforum ist ein gigantischer Jahrmarkt der Eitelkeiten. Kein Wunder, dass es Donald Trump hier gefällt. In Davos bekommt der selbstverliebte US-Präsident eine Bühne, auf der er seine Show abziehen kann: die Trump-Show. Der US-Präsident und seine Entourage haben das Treffen in den Schweizer Bergen gekapert. Ein Treffen, das einst wie kein zweites für die Kraft des freien Handels stand, ist nun in der Hand eines Imperialisten, der Zölle als geopolitische Waffe einsetzt.