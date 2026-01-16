Zum Hauptinhalt springen

MeinungGeopolitikDas soll mir gehören!

Portrait undefined Nicolas Richter

Kommentar von Nicolas Richter

Lesezeit: 3 Min.

Zwei Männer, die sich mit ihren Regelbrüchen gegenseitig anstacheln: Wladimir Putin (links) und Donald Trump, hier beim Treffen der beiden Präsidenten  in Alaska, August 2025.
Zwei Männer, die sich mit ihren Regelbrüchen gegenseitig anstacheln: Wladimir Putin (links) und Donald Trump, hier beim Treffen der beiden Präsidenten  in Alaska, August 2025. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa)

Großmächte finden es wieder erstrebenswert, ihr Staatsgebiet auszuweiten – auf Kosten anderer. Die Welt muss sich gegen solche Rechtsverstöße stemmen. Entscheidend könnte am Ende aber etwas ganz anderes sein.

Der US-Präsident blickt auf Grönland wie auf ein Grundstück an der Fifth Avenue: Er will es haben. Bloßer Einfluss reiche nicht, hat Donald Trump jüngst erklärt – nein, er wolle ownership. „Eigentum“, sagte der einstige Immobilienentwickler Trump, ist „psychologisch notwendig für den Erfolg“, es gebe einem etwas, das man durch irgendwelche Abkommen nicht erhalte. Kurzum: Es ist erst gut, wenn es einem gehört.

Zur SZ-Startseite

MeinungNeue Weltordnung
:Der US-Präsident hegt imperialistische Allmachtsfantasien

SZ PlusKommentar von Joachim Käppner
Portrait undefined Joachim Käppner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite