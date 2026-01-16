Der US-Präsident blickt auf Grönland wie auf ein Grundstück an der Fifth Avenue: Er will es haben. Bloßer Einfluss reiche nicht, hat Donald Trump jüngst erklärt – nein, er wolle ownership. „Eigentum“, sagte der einstige Immobilienentwickler Trump, ist „psychologisch notwendig für den Erfolg“, es gebe einem etwas, das man durch irgendwelche Abkommen nicht erhalte. Kurzum: Es ist erst gut, wenn es einem gehört.
Kommentar von Nicolas Richter
Großmächte finden es wieder erstrebenswert, ihr Staatsgebiet auszuweiten – auf Kosten anderer. Die Welt muss sich gegen solche Rechtsverstöße stemmen. Entscheidend könnte am Ende aber etwas ganz anderes sein.
