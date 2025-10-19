Zum Hauptinhalt springen

MeinungDonald Trumps Friedenspläne:Die Ukraine ist nicht Gaza

Kommentar von Hubert Wetzel

Wickelt den amerikanischen Präsidenten verlässlich um den Finger: Wladimir Putin (links). Das Bild zeigt die beiden in Alaska. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/dpa)

Könnte der US-Präsident sein Kunststückchen von Gaza wiederholen und auch der Ukraine wenigstens vorübergehend Frieden bringen? Den Einfluss dazu hätte er wohl, bloß: Er bringt weder Verständnis mit noch einen Plan.

Es gibt offenbar Menschen, die glauben, Frieden zu schaffen, sei ungefähr so wie, Plätzchen zu backen: Wenn eine Ladung fertig ist, schiebt man die nächste in den Ofen. Nach einem Tag in der Küche steht man dann mit ganz vielen Blechdosen voll leckerem Gebäck, respektive mit ganz vielen wunderbaren Friedensabkommen da.

Friedenspreisträger Karl Schlögel
:„Was Putin betrifft, hatte ich nie Illusionen“

Der Hochmut des russischen Präsidenten sei ungebrochen, sagt der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel. Ein Gespräch über Europas anhaltende Naivität und die Frage, wie lange der Krieg noch anhält.

