Könnte der US-Präsident sein Kunststückchen von Gaza wiederholen und auch der Ukraine wenigstens vorübergehend Frieden bringen? Den Einfluss dazu hätte er wohl, bloß: Er bringt weder Verständnis mit noch einen Plan.

Es gibt offenbar Menschen, die glauben, Frieden zu schaffen, sei ungefähr so wie, Plätzchen zu backen: Wenn eine Ladung fertig ist, schiebt man die nächste in den Ofen. Nach einem Tag in der Küche steht man dann mit ganz vielen Blechdosen voll leckerem Gebäck, respektive mit ganz vielen wunderbaren Friedensabkommen da.