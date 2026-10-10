Donald Trump behandelt die US-Sanktionen gegen Russland wie eine Klimaanlage, die man beiläufig hoch- oder herunterfährt, je nachdem, wie man sich gerade fühlt. Meist lässt Trump die Sanktionsanlage laufen, damit will er den russischen Gewaltherrscher Wladimir Putin dazu zwingen, den Angriffskrieg gegen die Ukraine endlich zu beenden. Manchmal aber wird es Trump bei dieser Dauerbestrafung selbst zu kalt, dann stellt er die Klimaanlage ab und lässt das Verhältnis zu Moskau ein bisschen auftauen.