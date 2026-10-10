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MeinungGeopolitikTrumps Diesel-Deal mit Putin ist beschämend

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Kommentar von Nicolas Richter

Lesezeit: 2 Min.

US-Präsident Donald Trump begrüßt den russischen Präsidenten Wladimir Putin im August 2025 in Alaska.
US-Präsident Donald Trump begrüßt den russischen Präsidenten Wladimir Putin im August 2025 in Alaska.
Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Der US-Präsident lockert die Russland-Sanktionen, weil er den Zorn der Amerikaner bei den Zwischenwahlen fürchtet. Was für ein Erfolg für den Mann im Kreml. Und den Preis? Den zahlen natürlich die Ukrainer.

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Donald Trump behandelt die US-Sanktionen gegen Russland wie eine Klimaanlage, die man beiläufig hoch- oder herunterfährt, je nachdem, wie man sich gerade fühlt. Meist lässt Trump die Sanktionsanlage laufen, damit will er den russischen Gewaltherrscher Wladimir Putin dazu zwingen, den Angriffskrieg gegen die Ukraine endlich zu beenden. Manchmal aber wird es Trump bei dieser Dauerbestrafung selbst zu kalt, dann stellt er die Klimaanlage ab und lässt das Verhältnis zu Moskau ein bisschen auftauen.

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