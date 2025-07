Benjamin Netanjahu schlägt den US-Präsidenten für den Friedensnobelpreis vor. Wo steht die Konkurrenz? Der Mann in Peking und der in Moskau halten sich bestimmt für genauso geeignet.

Das Rennen um den Friedensnobelpreis ist eröffnet, der erste Kandidat benannt. Niemanden sollte überraschen, dass es sich um keinen Geringeren als Donald Trump persönlich handelt, der ja nicht nur der größte Präsident in der Geschichte Amerikas, der größte Außenhandelsexperte seit Erfindung des Münzgeldes und überhaupt das größte Genie ist, welches dem Weißen Haus je die Ehre gab, in ihm zu wirken. Zusätzlich handelt es sich bei Donald Trump auch um den größten Friedensfürsten der Weltgeschichte, was er bereits hinlänglich bewies, als er großherzigerweise Afghanistan den Taliban, die Kurden Assad und den Türken sowie nun per Waffenstopp die Ukrainer dem Willen seines lieben Freundes Wladimir überließ. Die ewigen Grenzkonflikte mit Grönland und Kanada möchte Trump durch Integration lösen. Unvergessen bleibt seine Idee, den Gazastreifen in ein Luxusresort und so in einen Ort des Friedens und der Lebensfreude zu verwandeln. Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Nominierung durch Benjamin Netanjahu erfolgte, einen weltweit gesuchten Experten für Fragen von Krieg und Frieden.