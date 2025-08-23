Die Welt kann froh sein, dass Jerome Powell so leidensfähig ist. Der Chef der US-Notenbank lässt Donald Trumps Dauerfeuer der Beleidigungen und Drohungen mit beneidenswertem Gleichmut über sich ergehen. Powell könnte es sich leicht machen und mit seinen 72 Jahren einfach hinwerfen. Das wäre menschlich. Aber Powell nimmt sein Amtsversprechen ernst, dem Wohl aller Amerikaner zu dienen. Er wehrt die Angriffe des US-Präsidenten auf die Unabhängigkeit der Federal Reserve beharrlich ab. „Niemals“ werde er vom Prinzip abrücken, allein auf Grundlage von ökonomischen Daten über die Zinsen zu entscheiden, sagte Powell am Freitag beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.

Zwar ließ er durchblicken, den Leitzins womöglich bald zu senken. Aber das will er tun, weil er es für richtig hält. Nicht, weil Trump es von ihm verlangt. Das zeigte einmal mehr, dass Powell in Washington zum Last Man Standing geworden ist, zu einem der letzten Widerstandskämpfer gegen Trump. Zum Glück.

Trump hat in seiner zweiten Amtszeit schon viele Grenzen verletzt. Er setzt sich über Urteile von Richtern hinweg. Er streicht Universitäten und dem öffentlichen Rundfunk die Gelder und ließ sich selbst zum obersten Aufseher des Kennedy Center wählen, einer der führenden Kultureinrichtungen der USA. Trump geht es darum, über all diese Institutionen die Kontrolle zu gewinnen und ihre Unabhängigkeit zu brechen. Genau das ist auch im Fall der US-Notenbank sein Ziel. Er will das Fed-Direktorium mit Vertrauten besetzen. Sie sollen die Zinsen nach Trumps Wünschen senken.

Die Unabhängigkeit der Fed ist kein Ökonomen-Fetisch, sie ist der Garant für den Wohlstand der USA

Aber Trumps Einmischung in die US-Notenbank ist nicht nur ein weiterer Tabubruch. Unter all den Grenzüberschreitungen gehört sie zu seinen gefährlichsten Manövern. Denn hat Trump damit Erfolg, steht der Wohlstand der Amerikaner auf dem Spiel. Man muss das einmal so deutlich schreiben: Die Unabhängigkeit der Fed ist nicht nur liebgewonnene Tradition oder Ökonomen-Fetisch. Sie ist ein Garant dafür, dass es der Wirtschaft gutgeht, und damit mehr als 300 Millionen Amerikanern. Forscher haben nachgewiesen, dass Notenbanken unter politischem Einfluss schlechtere Entscheidungen treffen. Senken sie auf Druck der Politik die Zinsen, kurbelt das die Konjunktur zwar kurzfristig an, führt aber langfristig zu höherer Inflation.

Und die Fed ist längst nicht die einzige Institution der Wirtschaft, die Trump ins Visier genommen hat. Nachdem die nationale Behörde für Arbeitsmarktstatistik neulich Zahlen zum Jobmarkt veröffentlichte, die dem US-Präsidenten missfielen, feuerte er deren Chefin. Der von Trump ernannte Nachfolger spielte öffentlich mit dem Gedanken, künftig keine monatlichen Zahlen mehr über Beschäftigung und Arbeitslosigkeit zu veröffentlichen. Vergleichbares kennt man aus China oder Argentinien, aber nicht aus den USA. Käme es tatsächlich so weit, würde sich Amerika gefährlich dem Status eines autokratischen Staats nähern. Auch mit seinem ewigen Hin und Her bei den Zöllen ramponiert Trump den Ruf des amerikanischen Wirtschaftsstandorts. Verlässlichkeit und Transparenz waren einmal.

Um ans Ziel seiner Allmachtsfantasien zu gelangen, muss Trump im Fall der Fed nur ein wenig geduldig sein. Die Amtszeit von Notenbank-Chef Powell endet im Mai 2026. Dann kann Trump einen Nachfolger nach seinen Vorstellungen nominieren – und niemand ist mehr da, der sich dem US-Präsidenten entgegenstellt.