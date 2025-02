Der US-Präsident beginnt eine neue Zeitrechnung in der internationalen Politik. Recht und Verbündete zählen nicht mehr, es geht um Stärke und Zonen des Einflusses. Da lacht das russische Diktatorenherz.

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Welt von der Gewissheit geleitet, dass die USA als wirtschaftlich und militärisch mächtigste Nation dieser Erde auch in Europa durch ihre schiere Präsenz für Frieden sorgen. Diese Gewissheit wurde jetzt vom amerikanischen Präsidenten begraben – mit einem Telefonat von 90 Minuten. Donald Trump hat in seinem Gespräch mit dem russischen Diktator Wladimir Putin nicht nur das Schicksal der Ukraine besiegelt und Russland im größten europäischen Landkrieg seit 80 Jahren den Sieg geschenkt. Er hat in Haltung und Worten das Ende der Pax Americana verkündet, der amerikanischen Friedensordnung, die Europa Jahrzehnte der Sicherheit geschenkt und nebenbei den politischen Einfluss der USA auf diesem Kontinent begründet hat. Das ist nun alles Geschichte.