Donald Trump droht, das Land ganz im Osten der Golfregion „in die Luft zu jagen“. Vielleicht hat er es nur verwechselt. Ganz sicher weiß der US-Präsident keinen Ausweg aus dem Krieg, den er in der Region angezettelt hat.

In schwierigen Zeiten wie diesen blüht eine frohsinnige Ratgeber-Literatur, die als Trost empfiehlt: take it easy. „Einfach mal so tun, als ob das Leben einfach wäre“, lauten solche Titel oder „Hoffnungslos optimistisch“. Vielleicht könnten die Nato-Verbündeten der USA, wendeten sie diese Methode an, die ständigen Herabsetzungen und Beleidigungen durch den US-Präsidenten in rosigerem Licht sehen. Täten sie nämlich mal einfach so, als ob das Leben einfach wäre, dann würden sie ein wenig Zuversicht aus der Tatsache schöpfen: Andere, die sich als Partner Amerikas betrachten, haben es noch schlechter als Deutschland, Großbritannien oder Spanien. Zum Beispiel Oman, das wohlgeordnete und gern von europäischen Touristen besuchte Sultanat ganz im Osten des Persischen Golfs, traditionell ein enger Verbündeter des Westens. Donald Trump hat soeben gedroht, die Omaner „in die Luft zu jagen“.