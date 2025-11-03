Vor einem Jahr wählten ihn die Amerikaner erneut ins Weiße Haus – seine Wahlversprechen hat er nicht erfüllt, aber viele schlimme Befürchtungen bestätigt. Ob die Wähler heute bereuen, was sie da taten? Die Antwort ist nicht einfach.

Nun ist also schon ein Jahr vergangen, seit die Amerikaner es erneut für angebracht hielten, Donald Trump zu ihrem Präsidenten zu wählen. Das hat nicht nur die USA verändert, sondern auch die Welt verschlimmert. Außerdem war es eine Entscheidung, die bei vielen Kritikern bis heute ernsthafte Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit des amerikanischen Wahlvolkes aufwirft. Trump hatte sich bereits in seiner ersten Amtszeit als denkbar unfähig für diesen Job erwiesen. Ihn noch einmal ins Weiße Haus zu lassen, das er nach seiner Wahlniederlage von 2020 partout nicht räumen wollte, führte unter anderem dazu, dass dieses Haus nun teilweise in Trümmern liegt. Und das ist nur der symbolische Schaden.