Kann man Frieden schaffen, indem man Bomben wirft? Donald Trump hat offensichtlich geglaubt, dass er sich mit einem einzigen entscheidenden Angriff auf die iranischen Atomanlagen in Israels Krieg einmischen kann und diesem damit sogleich ein Ende setzt. Tatsächlich fiel die unmittelbare Reaktion Irans auf das Eingreifen der USA denkbar milde aus: ein symbolischer Angriff auf einen US-Stützpunkt in Katar, bei dem niemand zu Schaden kam, weil alle vorgewarnt waren. Also erklärte Trump am Montagabend, Iran könne nun zu Frieden und Harmonie in der Region übergehen, und Israel ebenfalls. Ein rührender Gedanke.