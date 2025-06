Es ist lange her, dass ein amerikanischer Präsident letztmals Soldaten in den USA eingesetzt hat. 1965 schickte Lyndon B. Johnson die Nationalgarde nach Alabama, wo für Bürgerrechte demonstriert wurde – allerdings zum Schutz der Demonstranten um Martin Luther King J., im offenen Konflikt mit dem Gouverneur George Wallace. 60 Jahre später also entsendet Donald Trump die National Guard nach Los Angeles, aus mehr oder weniger umgekehrten Gründen.