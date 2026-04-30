Friedrich Merz und Donald Trump haben eine Gemeinsamkeit: Ihre Gedanken werden auf dem Weg vom Gehirn zu den Stimmbändern (oder den tippenden Fingern) nicht immer gebremst oder aufgehalten. Diese Eigenschaft wirkte anfangs verbindend, US-Präsident und Kanzler schienen einander zu respektieren als straight shooter, wie es die Amerikaner ausdrücken würden – als ein Gegenüber, das ehrlich und direkt ist.