USA und VenezuelaAuf Nimmerwiedersehen, María Corina Machado

Lesezeit: 2 Min.

Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado, als sie das Weiße Haus nach einem Treffen mit US-Präsident Trump am Donnerstagabend verlässt.
Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado, als sie das Weiße Haus nach einem Treffen mit US-Präsident Trump am Donnerstagabend verlässt. (Foto: Craig Hudson/REUTERS)

Wie sich die Friedensnobelpreisträgerin und wichtigste venezolanische Oppositionsführerin selbst ins Aus manövriert hat.

Jan Heidtmann, Buenos Aires

Donald Trump war voll des Lobes. Er hätte ein großartiges Gespräch mit der Frau aus Venezuela geführt, sagte der US-Präsident, „a great conversation“. Dabei seien viele Dinge besprochen worden, fügte er noch hinzu, „und ich glaube, wir kommen mit Venezuela sehr gut zurecht“. Ärgerlich nur, dass Trump dabei nicht Oppositionsführerin María Corina Machado meinte, die ihn am Donnerstag im Weißen Haus besucht hatte. Sondern Delcy Rodríguez, die Venezuela nun regiert und zu den engsten Vertrauten des Ex-Präsidenten Nicolás Maduro zählte. Für Machado hingegen markierte dieser Donnerstag vermutlich das tragische Ende ihrer politischen Ambitionen.

