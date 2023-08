An diesem Ort wird Amerikas Demokratie gelebt - und hier versuchten Trumps Anhänger, diese Demokratie ins Wanken zu bringen: das Kapitol in Washington.

Kommentar von Christian Zaschke

Die USA erleben gerade gute Tage. Es sind Tage, an denen der Rechtsstaat zeigt, dass er funktioniert. Es sind Tage, an denen die Justiz auf die Raserei eines Wüterichs mit kühler Präzision reagiert. Die Anklage des Sonderermittlers Jack Smith gegen den früheren Präsidenten Donald Trump im Zusammenhang mit dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 ist vor allen Dingen deshalb ein Lehrstück, weil sie erkennbar nicht politisch motiviert ist. Weil sie sich streng an den Fakten orientiert.