Meinung USA : Trump plant den publizistischen Umsturz Kommentar von Ulrich Schäfer 19. September 2025, 11:31 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Schuldig: So titelte die „New York Times“ im Mai 2024, als Donald Trump von einem Gericht in Manhattan verurteilt wurde. (Foto: Stephani Spindel/REUTERS)

Der Präsident und seine Vasallen greifen die klassischen Medien massiv an, teils mit Erfolg. Es wird dunkler für die Demokratie. Wie der Journalismus reagieren sollte? Gewissenhaft und furchtlos.

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback