MeinungUSA:Trump plant den publizistischen Umsturz

Portrait undefined Ulrich Schäfer

Kommentar von Ulrich Schäfer

Lesezeit: 4 Min.

Schuldig: So titelte die „New York Times“ im Mai 2024, als Donald Trump von einem Gericht in Manhattan verurteilt wurde.
Schuldig: So titelte die „New York Times“ im Mai 2024, als Donald Trump von einem Gericht in Manhattan verurteilt wurde. (Foto: Stephani Spindel/REUTERS)

Der Präsident und seine Vasallen greifen die klassischen Medien massiv an, teils mit Erfolg. Es wird dunkler für die Demokratie. Wie der Journalismus reagieren sollte? Gewissenhaft und furchtlos.

Mit seinem Film „Die Unbestechlichen“ hat der großartige, diese Woche verstorbene Schauspieler Robert Redford dem Journalismus vor fünf Jahrzehnten ein Denkmal gesetzt, einem unabhängigen, furchtlosen, investigativen Journalismus, der heute immer mehr in Gefahr gerät.

USA
:Warum Kimmels Absetzung ein Schlag gegen die Pressefreiheit ist

ABC nimmt die beliebte Late-Night-Show nach Äußerungen zur Kirk-Ermordung aus dem Programm. Es ist ein weiterer Sieg für den US-Präsidenten, der sich seine Kritiker nach und nach gefügig macht.

SZ PlusVon Peter Burghardt

