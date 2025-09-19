Mit seinem Film „Die Unbestechlichen“ hat der großartige, diese Woche verstorbene Schauspieler Robert Redford dem Journalismus vor fünf Jahrzehnten ein Denkmal gesetzt, einem unabhängigen, furchtlosen, investigativen Journalismus, der heute immer mehr in Gefahr gerät.
MeinungUSA:Trump plant den publizistischen Umsturz
Kommentar von Ulrich Schäfer
Lesezeit: 4 Min.
Der Präsident und seine Vasallen greifen die klassischen Medien massiv an, teils mit Erfolg. Es wird dunkler für die Demokratie. Wie der Journalismus reagieren sollte? Gewissenhaft und furchtlos.
USA:Warum Kimmels Absetzung ein Schlag gegen die Pressefreiheit ist
ABC nimmt die beliebte Late-Night-Show nach Äußerungen zur Kirk-Ermordung aus dem Programm. Es ist ein weiterer Sieg für den US-Präsidenten, der sich seine Kritiker nach und nach gefügig macht.
