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MeinungNahostTrump hat gegen die Mullahs verloren

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Kommentar von Peter Burghardt

Lesezeit: 2 Min.

Und der Sieger ist ...
Und der Sieger ist ... SZ-Zeichnung: Sinisa Pismestrovic

Ständig versucht der US-Präsident, seinen Landsleuten und der Welt Stärke vorzugaukeln. Aber mehr und mehr Menschen merken, wie schwach dieser Blender in Wirklichkeit ist. Sein Deal mit Iran ist kein Triumph, seine Präsidentschaft ein historisches Desaster.

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Was sind das wieder für Tage mit Donald Trump, dem Hochstapler aus Amerika. Erst verschwand am Wochenende endlich sein Name vom Kennedy Center in Washington, wo er nie hingehört hätte. Dann ließ der Präsident Gladiatorenkämpfer vor dem Weißen Haus aufeinander einprügeln, bis Blut spritzte, um seinen 80. Geburtstag und 250 Jahre USA zu feiern. Schließlich kam der Feldherr mit diesem Friedensplan für seinen Iran-Krieg daher.

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