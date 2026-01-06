Nach der Entführung des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro wirkte Donald Trump geradezu berauscht von der eigenen Macht: Euphorisch behauptete der US-Präsident, kein anderes Land der Erde könne eine solche Operation durchziehen. Trump schien alsbald sogar in Eroberungslaune zu geraten: Auch Kolumbien drohte er mit einer Militäroperation, und er bekräftigte, Grönland zu „brauchen“.
MeinungImperialismusDonald Trump ist in Eroberungslaune
Kommentar von Nicolas Richter
Die Entmachtung von Nicolás Maduro hat den US-Präsidenten euphorisiert – schon blickt er nach Kolumbien und Grönland. Bei seinen militärischen Abenteuern folgt er nur noch zwei Grundsätzen: dem Recht des Stärkeren und einer strengen Kosten-Nutzen-Rechnung.
Festnahme von Nicolás Maduro:Venezuela ist Testfall für Chinas Einfluss
Die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro ist für Peking eine Blamage. Auf das US-Vorgehen reagiert China harsch, kommt seinem engen südamerikanischen Partner jedoch nicht zu Hilfe. Profitieren dürfte die asiatische Macht trotzdem.
