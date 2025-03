Donald Trump hat nun also den „Tag der Befreiung Amerikas“ ausgerufen. Vom 2. April an will der US-Präsident einen neuen Zoll auf Autoimporte verhängen: 25 Prozent. Wenn es wirklich so kommt, steht die Welt vor einem Handelskrieg. In einem solchen Krieg gelten keine Gesetze oder Regeln, schon gar nicht die der Welthandelsorganisation (WTO). Die ist Trump vollkommen egal, er verachtet den freien und regelbasierten Welthandel, den seine Vorgänger über Jahrzehnte geprägt haben. Er nennt sich selber „Zoll-Mann“, und bei dem zählt nur eines: das Recht des Stärkeren.