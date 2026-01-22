Zum Hauptinhalt springen

MeinungGrönland-StreitDie Europäer sollten den Ausbruch des Vulkans Donald Trump nicht vergessen

Portrait undefined Nicolas Richter

Kommentar von Nicolas Richter

Der amerikanische Präsident hat den Kontinent zeitweise behandelt, als wäre er seine Kolonie. Daraus lässt sich einiges lernen. Denn die nächste Eruption kommt bestimmt.

Donald Trump erinnert an einen Vulkan: Er neigt zu Eruptionen, und niemand weiß, wie lange diese dauern und wie viel Geröll in die Luft fliegt. Im Grönland-Streit der vergangenen Wochen blies der Vulkan Trump jede Menge Asche auf seine gewesenen Freunde in Europa und ließ düster drohend auch einige Funken sprühen. Seine Verbündeten hielten es tatsächlich für möglich, dass Trump mit Gewalt das Staatsgebiet eines Nato-Verbündeten einnehmen könnte.

Lesen Sie mehr zum Thema

