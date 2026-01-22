Donald Trump erinnert an einen Vulkan: Er neigt zu Eruptionen, und niemand weiß, wie lange diese dauern und wie viel Geröll in die Luft fliegt. Im Grönland-Streit der vergangenen Wochen blies der Vulkan Trump jede Menge Asche auf seine gewesenen Freunde in Europa und ließ düster drohend auch einige Funken sprühen. Seine Verbündeten hielten es tatsächlich für möglich, dass Trump mit Gewalt das Staatsgebiet eines Nato-Verbündeten einnehmen könnte.