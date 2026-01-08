Zum Hauptinhalt springen

MeinungUSAEndlich trauen sich einige Republikaner, Trump Contra zu geben

Portrait undefined Nicolas Richter

Kommentar von Nicolas Richter

Lesezeit: 1 Min.

Siegerposen: Donald Trump spricht am 6. Januar zu republikanischen Abgeordneten im neu benannten „Trump Kennedy Center“, Washington D. C.
Siegerposen: Donald Trump spricht am 6. Januar zu republikanischen Abgeordneten im neu benannten „Trump Kennedy Center“, Washington D. C. (Foto: Kevin Lamarque/REUTERS)

Im Kongress regt sich Widerspruch gegen die Drohung aus dem Weißen Haus, Grönland mit Gewalt zu übernehmen. Es ist höchste Zeit, denn der Präsident scheint sich in einen Machtrausch hineinzusteigern.

Hin und wieder trauen sich die Republikaner doch noch, ihrem Präsidenten zu widersprechen: Im US-Kongress, der meist von Donald Trumps Exekutive ignoriert wird, haben jetzt gleich mehrere Volksvertreter die jüngsten Eroberungsfantasien Trumps abgelehnt. Auf die Frage nach einer möglichen militärischen Übernahme Grönlands durch die USA erklärte Mike Johnson, Chef der Republikaner im Repräsentantenhaus, dies wäre „nicht angemessen“. John Curtis, ein republikanischer Senator aus Utah, schrieb auf X, ein Militäreinsatz wäre „nichts, was ich unterstützen werde“. Der Abgeordnete Don Bacon nannte die Idee sogar „aberwitzig“.

