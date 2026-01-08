Hin und wieder trauen sich die Republikaner doch noch, ihrem Präsidenten zu widersprechen: Im US-Kongress, der meist von Donald Trumps Exekutive ignoriert wird, haben jetzt gleich mehrere Volksvertreter die jüngsten Eroberungsfantasien Trumps abgelehnt. Auf die Frage nach einer möglichen militärischen Übernahme Grönlands durch die USA erklärte Mike Johnson, Chef der Republikaner im Repräsentantenhaus, dies wäre „nicht angemessen“. John Curtis, ein republikanischer Senator aus Utah, schrieb auf X, ein Militäreinsatz wäre „nichts, was ich unterstützen werde“. Der Abgeordnete Don Bacon nannte die Idee sogar „aberwitzig“.