Donald Trump ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Daran gibt es keinen Zweifel. Allerdings knüpft sich in der öffentlichen Wahrnehmung an diese Tatsache oft eine Annahme, die zumindest diskutabel ist – nämlich jene, Trump sei, weil er ein politisches Amt innehat, auch ein Politiker. Zwar wird zuweilen einschränkend darauf hingewiesen, dass Trump von seiner Ausbildung und Biografie her Geschäftsmann ist. Doch damit soll vor allem die Methode beschrieben werden, wie er Politik macht.
MeinungUkraine-Verhandlungen:Trump will einen guten Schnitt machen - für sich und seine Leute
Kommentar von Hubert Wetzel
Lesezeit: 2 Min.
Das Ziel des US-Präsidenten ist nicht, einen stabilen Frieden zu erreichen. Er nutzt seine politische Macht für etwas ganz anderes.
Witkoff in Moskau:Dealmaker gegen Weltverdreher
Vor dem Besuch des US-Sondergesandten Steve Witkoff in Moskau wird eines deutlich: Zwischen den USA und Russland prallen zwei diplomatische Welten aufeinander, die verschiedener kaum sein könnten.
Lesen Sie mehr zum Thema