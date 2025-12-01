Zum Hauptinhalt springen

MeinungUkraine-Verhandlungen:Trump will einen guten Schnitt machen - für sich und seine Leute

Kommentar von Hubert Wetzel

Oft heißt es, er betreibe Politik mit den Mitten des Geschäftemachens - aber das könnte ein Irrtum sein. Der Geschäftsmann Donald Trump, hier an Bord der Air Force One.
Oft heißt es, er betreibe Politik mit den Mitten des Geschäftemachens - aber das könnte ein Irrtum sein. Der Geschäftsmann Donald Trump, hier an Bord der Air Force One. (Foto: PETE MAROVICH/Getty Images via AFP)

Das Ziel des US-Präsidenten ist nicht, einen stabilen Frieden zu erreichen. Er nutzt seine politische Macht für etwas ganz anderes.

Donald Trump ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Daran gibt es keinen Zweifel. Allerdings knüpft sich in der öffentlichen Wahrnehmung an diese Tatsache oft eine Annahme, die zumindest diskutabel ist – nämlich jene, Trump sei, weil er ein politisches Amt innehat, auch ein Politiker. Zwar wird zuweilen einschränkend darauf hingewiesen, dass Trump von seiner Ausbildung und Biografie her Geschäftsmann ist. Doch damit soll vor allem die Methode beschrieben werden, wie er Politik macht.

