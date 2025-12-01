Donald Trump ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Daran gibt es keinen Zweifel. Allerdings knüpft sich in der öffentlichen Wahrnehmung an diese Tatsache oft eine Annahme, die zumindest diskutabel ist – nämlich jene, Trump sei, weil er ein politisches Amt innehat, auch ein Politiker. Zwar wird zuweilen einschränkend darauf hingewiesen, dass Trump von seiner Ausbildung und Biografie her Geschäftsmann ist. Doch damit soll vor allem die Methode beschrieben werden, wie er Politik macht.